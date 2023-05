Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Falschparker behindert Rettungsdienst und Feuerwehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 07.05.2023, gg. 21:10 Uhr, wurden Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem medizinischen Einsatz in die Hillariusstraße in Bad Säckingen gerufen. Aufgrund eines falsch geparkten Fahrzeugs, konnte das für die Bergung einer Patientin erforderliche Drehleiterfahrzeug nur unter erheblichen Mühen an den Einsatzort gelangen. Eine Anzeige wegen Falschparken mit Behinderung wird vorgelegt.

