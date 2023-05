POL-FR: Waldshut-Tiengen: Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots) - In alkoholisiertem Zustand soll sich am Sonntag, 07.05.2023, gg. 03:30 Uhr, in Kadelburg eine 22-jährige Frau ans Steuer ihres Fahrzeugs, das auf dem Parkplatz einer Gaststätte parkiert war, gesetzt haben. Beim Einsteigen habe sich die Handbremse gelöst und das Fahrzeug sei rückwärts auf ein wartendes Taxi gerollt. An beiden Fahrzeugen sei geringer Sachschaden entstanden. Die hinzugerufene ...

mehr