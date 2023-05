POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kinderhaus

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 04.05.2023, auf Freitag, 05.05.2023, warf ein Unbekannter mit einem Stein ein Fenster des Bauwagens vom Waldkindergarten in der Eichbergstraße ein. Aus dem Bauwagen wurden ein Mobiltelefon sowie ein Akkubohrer entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist hier noch nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: ...

