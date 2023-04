Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von fünf Bienenvölker - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

26. April 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.-24.04.2023 - Klein Zecher

Am vergangenen Wochenende (22.-24.04.2023) ist es aus der Straße Am Tiergarten in Klein Zecher, von einem Feldweg ca. 200 Meter hinter der Einmündung zur Kreisstraße 44 in Richtung Hakendorf, zu einem Diebstahl von fünf Bienenvölker gekommen.

Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 22.04.2023, 19.30 Uhr und Montag, 24.04.2023, 12.00 Uhr liegen.

Die Polizeistation Mölln hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in drer Nähe des Tatortes beobachtet haben.

Aufgrund der Größe der Styroporkästen von 50 cm x 50 cm liegt es nahe, dass die Bienenvölker mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04542/8099-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell