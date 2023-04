Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

25. April 2023 | Kreis Stormarn - 24.04.2023 - Trittau

Gestern Abend (24.04.2023), gegen 21.55 Uhr, wurde versucht in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in der Straße "Billetal" in Trittau gewaltsam einzudringen. Dabei wurde ein unbekannter Täter von einer aufmerksam gewordenen Anwohnerin gesehen und ergriff die Flucht.

Beschrieben werden konnte der Mann als ca. 170 groß und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Oberbekleidung mit Kapuze.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

