POL-RZ: Kellerbrand im Reihenendhaus

Ratzeburg (ots) - 24. April 2023 | Kreis Stormarn - 20./21.04.2023 - Barsbüttel Bereits in der Nacht von Donnerstag (20.04.2023) auf Freitag (21.04.2023) ist in Barsbüttel zu einem Diebstahl eines Mitsubishi Outlander CW0 gekommen. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 10.00 Uhr wurde das rote Hybridfahrzeug mit OD-Kennzeichen aus der Buchenstraße, geparkt am Fahrbahnrand, entwendet. Hinweise nehmen ...

