Werdohl (ots) - Am Montag gegen 10.45 Uhr wurde in einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz ein Ladendieb erwischt. Er hatte sieben Flaschen Rum und Whisky an der Kasse vorbei geschmuggelt. Mitarbeiter hinderten ihn daran, die Filiale zu verlassen. Weil der Mann verbal aggressiv wurde, holten sie die Polizei. Der in Ludwigshafen gemeldete Mann hatte ein Cuttermesser und eine Liste mit Adressen weiterer Discounter dabei. Die ...

