POL-PDNR: Altenkirchen -Sachbeschädigung an Bushaltestelle-

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 15.11.2022, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 16.11.2022, 13.30 Uhr, wurde das Buswartehaus der Haltestelle in der Quengelstraße beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten einen Glaseinsatz, der als Seitenwand des Wartehauses diente. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

