POL-PDNR: Zivilfahrzeug der Polizei in Rennmanier überholt

Unkel (ots) - Am späten Dienstagabend fiel Beamten der Linzer Polizeiinspektion ein Pkw VW aus Köln an einer Unkeler Tankstelle auf, dessen amtliche Kennzeichen entsiegelt waren. Die Recherche ergab, dass das Fahrzeug am 03.11.2022 in Köln wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt wurde. Danach wurde es dennoch augenscheinlich weiter benutzt. Gegen den 28-jährigen Fahrer aus Köln wurde ein Strafverfahren nach ...

