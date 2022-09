POL-WAF: Ostbevern-Brock. Aufbruch mehrerer Autos

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (23.09.2022, 14.00 Uhr) und Sonntag (25.09.2022, 15.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter haben sich Zugang zu dem Haus am Starenweg verschafft und unter anderem Schmuck und Uhren gestohlen - anschließend flüchteten sie. Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

