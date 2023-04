POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl eines VW Multivan

Ratzeburg (ots) - 19.04.2023 - Oststeinbek Gestern Morgen (19.April 2023) wurde versucht in das Nordoel Tankstellengebäude in der Möllner Landstraße in Oststeinbek einbrechen. Anwohner nahmen gegen 02 Uhr Geräusche auf dem Tankstellengelände wahr. Sie sahen, wie eine Person gewaltsam versuchte über die Eingangstür in die Räumlichkeiten einzudringen. Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Noch vor dem ...

