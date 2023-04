POL-RZ: Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen

Polizeidirektion Ratzeburg

19.04.2023 - Wentorf/HH / Reinbek

Am 19.04.2023 kam es in Wentorf bei Hamburg in der Golfstraße zu einem Feuerwehreinsatz.

Aufgrund eines Sturmes waren gegen 16 Uhr mehrere Bäume auf die Straße gefallen. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Golfstraße für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger aus Sicherheitsgründen voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Gegen 19:00Uhr wollte ein 22jähriger Mann aus Dassendorf sich an der Absperrung nicht abweisen lassen. Da die Feuerwehrleute ihn nicht durchließen, griff er diese an. Er schubste sie und einen Feuerwehrmann drückte er gewaltsam gegen eine Mauer. Außerdem versuchte er sie zu bespucken, was ihm glücklicherweise nicht gelang. Der 22- Jährige verschaffte sich so Zugang zum Gefahrenbereich, spuckte noch auf Einsatzgeräte der Feuerwehr und beleidigte die Feuerwehrleute. Die alarmierten Polizeibeamten aus Wentorf und Reinbek leiteten umgehend eine Fahndung ein. Im Bereich der Reinbeker Bahnhofsstraße entdeckten sie den Mann kurze Zeit später, der beim Anblick der Beamten die Flucht ergriff. Nach einer Verfolgung durch ein Waldstück, über Grundstücke und Wiesen konnte der Dassendorfer gegen 20 Uhr auf einem Grundstück in der Waldstraße gestellt werden. Nach Feststellung der Personalien konnte der 22jährige seinen Weg fortsetzen und wird sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten gegenüber den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr zu verantworten haben.

