Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Corvette kommt von der Fahrbahn ab

Ratzeburg (ots)

25. April 2023 | Kreis Stormarn - 24.04.2023 - Hamberge

Gestern Abend (24.04.2023), gegen 21.35 Uhr fuhr ein 52-jähriger Hansestädter auf der B 75 von Reinfeld kommend in Richtung Lübeck. In Höhe Poggenpohl kam dieser mit seiner Corvette aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei blieb er zum Glück unverletzt. Durch die Polizeibeamten wurde allerdings Alkoholgeruch bei der Unfallaufnahme wahrgenommen, so dass sie die Fahrtüchtigkeit des Fahrers kontrollierten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,14 Promille. Des Weiteren verlief der Drogenvortest positiv auf THC. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Den Corvette-Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell