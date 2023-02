Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzter nach Hundebiss, Zeugen gesucht!

Lahr (ots)

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar von einem Hund gebissen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 01:30 Uhr mit dem eigenen Hund für einen Spaziergang in der Friedhofstraße unterwegs, als sich eine unbekannte Hundebesitzerin mit ihrem Hund näherte. In der Folge soll sich der angeleinte Vierbeiner der Frau losgerissen und den 33-Jährigen sowohl in die Hand als auch in das Gesicht gebissen haben. Durch die Auseinandersetzung stürzte der Mann zudem und verletzte sich dabei am Kopf. Die unbekannte Hundebesitzerin verließ mit ihrem Hund die Örtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die etwas in Zusammenhang mit den Geschehnissen oder der Hundebesitzerin und ihrem Vierbeiner sagen können, werden geben sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 bei den Beamten der Polizeihundeführerstaffel zu melden.

