Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Hoher Sachschaden

Sinzheim (ots)

Am späten Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfallunfall mit hohem Sachschaden. Ein 28-Jähriger fuhr auf einem Parkplatz in Richtung Industriestraße. Als er nach eigenen Angaben einen etwas größeren Stein auf der Fahrbahn gesehen habe, sei er diesem nach links ausgewichen. Hierbei kollidierte der BMW-Fahrer mit dem dort aufgestellten Bauzaun. Verletzt wurde der Unfallverursacher durch die Kollision nicht. Am Fahrzeug sowie am Bauzaun entstand ein Sachschaden von ungefähr 45.000 Euro.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell