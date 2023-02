Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Waldhütte ausgebrannt, Hinweise erbeten

Ringsheim (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Sonntagmorgen in einem Waldstück zwischen Ringsheim und Rust. Gegen 7 Uhr wurde über Notruf eine abgebrannte Waldhütte gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Personen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 2770 mit dem Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell