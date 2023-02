Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Verkehrsunfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am frühen Sonntagmorgen in der Otto-Hahn-Straße einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich und setzte anschließend seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen 4:30 Uhr wurde durch Zeugen ein Trümmerfeld im Bereich einer Verkehrsinsel gemeldet, ein Fahrzeug oder Personen seien aber nicht vor Ort gewesen. Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es im Verlauf der Ermittlungen, den unfallbeschädigten VW Tiguan in einer nahegelegenen Garage festzustellen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer oder der Fahrerin des weißen VW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 212200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

/BPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell