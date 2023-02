POL-OG: Offenburg - Radfahrer schwer verletzt

Baden-Baden (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nach einem Angriff am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr die Ermittlungen gegen einen Unbekannten wegen Körperverletzung aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Geschäft in der Lichtentaler Straße zum Streit zwischen dem Angreifer und einem 59-Jährigen. Der Unbekannte soll den Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. ...

