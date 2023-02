Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Verletzte nach Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben nach einem Angriff am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr die Ermittlungen gegen einen Unbekannten wegen Körperverletzung aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Geschäft in der Lichtentaler Straße zum Streit zwischen dem Angreifer und einem 59-Jährigen. Der Unbekannte soll den Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auch eine 44-jährige Frau soll durch den Angreifer körperlich angegangen und verletzt worden sein. Der mutmaßliche Aggressor flüchtete im Anschluss Zeugenangaben zufolge mit seinem Fahrrad in Richtung Leopoldsplatz. Die Ermittlungen zur Ergreifung des Mannes dauern derzeit noch an.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell