Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zehn Verkehrsverstöße innerhalb 45 Minuten

Haslach (ots)

Innerhalb von lediglich 45 Minuten haben die Beamten des Polizeireviers Haslach bei einer eingerichteten Kontrollstelle am Donnerstagmittag in der Schwarzwaldstraße insgesamt zehn Verkehrsverstöße geahndet. Sechs Verkehrsteilnehmer konnten während der Fahrt ihre Finger nicht vom Handy lassen. Drei Autofahrer oder deren Mitfahrer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der 34-jährige Lenker eines Fahrzeuggespanns konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ihm ein Strafverfahren ins Haus steht. Auch die anderen Kontrollierten müssen mit unangenehmer Post der zuständigen Bußgeldbehörde rechnen. So ist die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer von Kraftfahrzeugen nicht nur mit 100 Euro Bußgeld belegt, darüber hinaus erhöht sich auch das Punktekonto beim Verkehrszentralregister um einen Zähler. Die Polizei weist auf die Gefährlichkeit einer Bedienung von Smartphones währen der Fahrt hin. Die Ablenkung hierbei ist immens und kann zu schweren Unfällen führen. Ferner gilt: Gurte retten Leben! - Erst angurten - dann starten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell