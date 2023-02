Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln derzeit aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung am Donnerstagabend. Gegen 23:30 Uhr sollen drei Personen in der Josefstraße in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei sollen zwei Jugendliche einen 16-Jährigen mehrfach geschubst, geschlagen und beleidigt haben. Der 16-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Disputs sind derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

/mz

