Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handfester Streit in Unterkunft

Offenburg (ots)

Zwei erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Bewohner einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße sind am Donnerstagabend miteinander in Streit geraten und haben sich gegenseitig verletzt. Das Motiv der wechselseitigen Attacken ist derzeit noch unklar. Ersten Feststellungen zu Folge dürfte eine Glasflasche bei dem sich kurz nach 19 Uhr zugetragenen Disputs Verwendung gefunden haben. Die beiden Protagonisten im Alter von 38 und 42 Jahren zeigten sich auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg und der Polizeihundeführerstaffel äußerst aggressiv. Der ältere der beiden Streithähne musste zur ambulanten Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und aufgrund seines weiterhin unflätigen Benehmens in Gewahrsam genommen werden. Der 38-Jährige wurde dem Personal einer Fachklinik überstellt. Auf der Fahrt dorthin beschädigte der Mann die Türverkleidung eines Streifenwagens und machte das Dienstfahrzeug durch den Ausfluss von Körpersekreten vorerst unbrauchbar. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell