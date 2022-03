Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 18.03.03.2022 bis 20.03.2022

Kriminalitätslage

Zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen kam es im Zeitraum vom 16.03.2022 gegen 10:00 Uhr zum 19.03.2022 gegen 10:00 Uhr im Bereich der Straße Gerbachei in Apolda. Dort hebelten der oder die bislang unbekannten Täter mittels Brecheisen ein altes Fenster des Geräteschuppens auf und entwendeten hieraus eine Kettensäge im Wert von etwa 100 Euro. Auch am Fenster entstand hierbei Sachschaden im Wert von etwa 20 Euro.

Im Zeitraum vom 14.03.2020 zum 18.03.2022 kam es im Bereich Apolda aus einem Autohaus Am Weimarer Berg und aus einer Firma An der Küchelgrube zu Diebstählen von Katalysatoren aus Fahrzeugen. Hier wurden jeweils, aus einem geparkten Pkw und einem abgestellten Baufahrzeug, die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. An den betroffenen Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils etwa 3000 Euro. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 17.03.2022, gegen 16:30 Uhr und dem 18.03.2022, gegen 07:30 Uhr in einem Pumpwerk der Wasser GmbH Apolda im Bereich Stobra. Hier verschaffte man sich zunächst Zutritt zum Gelände, in dem man das Vorhängeschloss des Zufahrtstores aufbrach. Anschließend baute man ein dort aufgestelltes Baugerüst vom Objekt ab und entwendete dies, inklusive des Dachdeckeraufzugs. Beides hatte einen Wert von insgesamt etwa 5500 Euro. Die Polizei sucht auch hier nach Zeugen.

Verkehrslage

Im Bereich der Ortslage Schmiedehausen konnte am 18.03.2022 gegen 23:20 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier stellten die Beamten vor Ort fest, dass der 30 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

