Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Verkehrsunfall

Sinzheim, B3 (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von ungefähr 7.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagabend auf der B3 von Sinzheim kommend in Richtung Baden-Baden ereignete. Dort fuhr ein 67-jähriger VW-Fahrer an der roten Ampelanlage auf einen wartenden Renault-Fahrer auf. Der 19-jährige Renault-Fahrer und sein Beifahrer klagten noch an der Unfallstelle über leichte Schmerzen. Durch den Rettungsdienst wurden sie zur näheren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der mutmaßliche Unfallversucher blieb unverletzt.

/mz

