POL-OG: Gaggenau - Nach Arbeitsunfall verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Gaggenau - Nach Arbeitsunfall verletzt

Gaggenau

Ein Arbeitsunfall sorgte am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr bei einer Firma in der Hauptstraße für einen Einsatz von Rettungskräften. Ein 49-jähriger Mitarbeiter war an einer Maschine beschäftigt, als ersten Erkenntnissen nach einer seiner Finger in der Vorrichtung stecken blieb. Ein Fremdverschulden ist bislang nicht erkennbar. Der Mitarbeiter musste aufgrund seiner Verletzungen in einer nahegelegenen Klinik medizinisch behandelt werden.

