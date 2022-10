Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mercedes entwendet und dann auf A1 verunfallt ++ Wohnungseinbrecher in Zeven - Polizei sucht Zeugen ++ Eingangstür des Kindergartens hält stand ++ Beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

1. Mercedes entwendet und dann auf A1 verunfallt

A1/Sittensen. In den frühen Dienstagmorgenstunden gegen 03:30 Uhr kommt es auf der Hansalinie in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt die weiße Mercedes C-Klasse von der Fahrbahn ab und kollidierte im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Sittensen mit der Leitplanke kollidierte. Anschließend kommt er abermals von der Fahrbahn ab und kollidiert ein weiteres Mal mit der Leitplanke. Das Fahrzeug bleibt dann in der Ausfahrt quer zur Fahrtrichtung stehen. Als die Beamten der Autobahnpolizei am Unfallort erscheinen, konnten sie allerdings bis auf das Auto niemanden mehr antreffen, so ist bislang unklar, wer der Fahrer der Mercedes-Limousine war. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde den Beamten bekannt, dass das Fahrzeug am selbigen Abend im Bereich Ottersberg entwendet worden sei. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Mercedes mit Verdener-Kennzeichen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04282-59414-0 bei der Autobahnpolizei Sittensen oder der Polizei Achim (Tel. 04202 996-0) zu melden.

2. Wohnungseinbrecher in Zeven - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr sind bisher unbekannte Einbrecher in Zeven im Rosenweg nach dem Aufhebeln der Balkontür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben dort sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was beim Durchwühlen der Schubladen und Schränke erbeutet werden konnte, steht zurzeit noch nicht genau fest. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstigen sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04261-947-0 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

3. Beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg/Scheeßel. Während die 82-jährige Rotenburgerin gestern Vormittag ihre Einkäufe im Aldi Markt am Waldweg erledigt, entwenden unbekannte Diebe ihre Geldbörse aus der Handtasche. Ebenfalls entwendeten Diebe eine Geldbörse einer 67-jährigen Scheeßlerin, als diese Im Combi-Markt an der Mühlenstraße einkaufen ist. Immer wieder kommt es zu Diebstählen von Geldbörse aus Einkaufsbeuteln oder Handtaschen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmal eindringlich daran, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen.

4. Eingangstür des Kindergartens hält stand

Sittensen. Zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten Westerberg kam es in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Unbekannte versuchten dabei die Eingangstür aufzuhebeln, doch diese hielt stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge den Tatort verließen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Sittensen unter der Telefonnummer 04282-50941-0 entgegen.

5. Fahranfängerin verunfallt auf Hansalinie

A1/Gyhum. Die 18- jährige Fahranfängerin eines Audi Q5 verunfallt am Dienstagmorgen auf der Autobahn 1 als sie auf dem Weg nach Hamburg ist. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug kommt von der Fahrspur ab und kollidiert mit einem neben ihr fahrenden Lkw, welcher anschließend mit einem weiteren Lkw zusammenstößt. Anschließend überschlägt sich der Pkw mehrfach. Die Frauen werden alle verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Hinweise zum Unfall nimmt Autobahnpolizei Sittensen unter der Telefonnummer 04282-59414-0 entgegen.

