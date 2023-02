Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr

Oberharmersbach - Verdächtiger von Einbruch in Haft

Lahr / Oberharmersbach (ots)

Nach einem Zeugenhinweis in der Nacht auf Freitag über eine verdächtige Person, die in einem Hinterhof der Werderstraße um dort geparkte Fahrzeuge herumschleichen würde, ist es Beamten des Polizeireviers Lahr gegen 0:45 Uhr gelungen, einen 33-Jährigen festzunehmen. Der Mann führte bei einer erfolgten Kontrolle nicht nur rund 50 Gramm Amphetamine mit sich, bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler überdies Schmuck und Sammlermünzen. Die sichergestellten Gegenstände lassen sich mit einem Einbruch Ende Januar in ein Einfamilienhaus in Oberharmersbach in Verbindung bringen. Spezialisten der bei der Kriminalpolizei angesiedelten Gesichtserkennung konnten bereits im Vorfeld gute Ermittlungshinweise zu dem nun Festgenommenen, aber bislang untergetauchten Tatverdächtigen liefern. Die bestehenden Verdachtsmomente führten am Freitagmittag zu einer Vorführung des 33-Jährigen beim Amtsgericht Offenburg. Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts eines Wohnungseinbruchsdiebstahls. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Pressemitteilung vom 24.01.2023, 14:30 Uhr

POL-OG: Oberharmersbach - Wohnungseinbruchdiebstahl, Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montagmorgen zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Limrain. Im Inneren wurden durch die Täter nahezu sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Abgesehen hatten es die Täter wohl auf Bargeld sowie andere Wertgegenstände. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei, dass er kurz nach der Tat einen weißen Transporter mit französischem Kennzeichen in der Nähe des Tatobjekts wahrnehmen konnte. Auffällig an dem Lieferwagen war ein Riss in der Windschutzscheibe. Des Weiteren liegt die Personenbeschreibung eines möglichen Verdächtigen vor, welcher sich bei einem Nachbarhaus über eine Gasstätte erkundigte, die vor Jahren abgerissen wurde. Es handelt sich um einen hellhäutigen Mann mit Schnurrbart, bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarz/weißen Pullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen. Ebenfalls trug er eine dunkelgrüne Jacke und einen schwarzen Rucksack. Die Ermittler vermuten nun, dass der Mann und der Transporter im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Zeugen, die Hinweise ähnlichen Vorfällen, besagtem Mann oder dem Transporter geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0, bei den Beamten Polizeireviers Haslach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell