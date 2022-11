Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Vier Fahrzeuge geplündert/Hoher Schaden

Kelsterbach (ots)

Vier im Bereich eines Firmengeländes im Langer Kornweg abgestellte Fahrzeuge der Marke Mercedes und BMW, gerieten in der Nacht zum Sonntag (27.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen. Im Anschluss öffneten die Unbekannten die Motorhauben, montierten alle Frontscheinwerfer, in zwei Fällen die Seitenspiegel sowie an einem Auto das Lenkrad, die Rückfahrkamera und Teile der Mittelkonsole aus bzw. ab und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt über 80.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell