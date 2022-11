Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Vier Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Birkenau (ots)

Gleich viermal schlugen Wohnungseinbrecher in den vergangenen Tagen zu. Zwischen Donnerstagmorgen (24.11.) und Samstagvormittag (26.11.) geriet zunächst ein Wohnaus in der Balzenbacher Straße in Nieder-Liebersbach ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen über den Balkon ins Gebäude ein und ließen anschließend Schmuck und Münzen mitgehen.

Am Freitag (25.11.), in der Zeit zwischen 15.30 und 22.30 Uhr, ereigneten sich zudem drei Einbrüche "In der Zeil" in Reisen. In allen Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in die jeweiligen Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend Schränke und Kommoden. Während die ungebetenen Besucher in einem Haus offenbar leer ausgingen, erbeuteten sie in zwei Eigenheimen Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

