Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto entwendet

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

Die kurze Abwesenheit eines Autofahrers, der am Samstag (26.11.) gegen 24 Uhr sein Fahrzeug für wenige Minuten zwecks Auslieferung von Essen mit laufendem Motor in der Bleichstraße unbeaufsichtigt ließ, nutzen Kriminelle und ließen den schwarzen Renault Clio mitgehen. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Diebstahls und des Verdachts des unbefugten Gebrauches. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Renault, an dem zum Zeitpunkt der Tat die Kennzeichen DA-YA117 angebracht waren, nehmen die Ordnungshütenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell