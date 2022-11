Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zurückgelassene Tasche im Auto lockte Diebe an

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten noch unbekannte Täter bereits am vergangenen Donnerstag (24.11.) ihr Unwesen in der Orangerieallee getrieben und zwischen 20 und 23 Uhr, Wertgegenstände aus einem schwarzen Tesla entwendet. Wie die Kriminellen in das Fahrzeug gelangen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sie erbeuteten ein vom Eigentümer zurückgelassene Tasche samt Laptop. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

