Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall mit vier Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag (26.11.2022) gegen 19:54 Uhr ereignete sich auf der K128/ Einmündung zur Waldstraße in Groß-Zimmern ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Ein 50-jähriger VW-Fahrer aus Groß-Zimmern befuhr die K128 von Gundernhausen kommend und wollte nach links in die Waldstraße nach Groß-Zimmern fahren. Beim Abbiegen nach links übersah er einen 54-jährigen BMW-Fahrer aus Roßdorf, welcher die K128 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde sowohl der BMW-Fahrer, der VW-Fahrer und seine zwei Mitinsassen leicht verletzt. Es musste zunächst keiner der Verletzten in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 20.000 EURO. Neben einer Polizeistreife aus Dieburg waren noch zwei Abschleppdienste, ein Rettungswagen und die Feuerwehr Groß-Zimmern eingesetzt gewesen. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme musste die K128 für fast eine Stunde voll gesperrt werden.

