POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag (24.11.2022) befuhr ein 23-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit seinem roten Transporter die K129 (Mainberg-Chaussee) von Ober-Ramstadt in Richtung B38. Im Bereich einer Kurve kam es zur Berührung zwischen seinem linken Außenspiegel und dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws. Durch den Zusammenstoß wurde der Spiegel des Transporters beschädigt. Verkehrsbedingt konnte der Fahrer des Ford Transit nicht unmittelbar nach dem Zusammenstoß anhalten. Er stellte anschließend fest, dass der Unfallgegner scheinbar einfach weiter fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeistation Ober-Ramstadt sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallgegner machen können. Zeugen können sich unter 06154/6330-0 bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt melden.

Berichterstatter: Göschka, PHK

