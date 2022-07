Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei codiert Fahrräder

Anmeldung erforderlich

Ober-Ramstadt (ots)

Im Rahmen des Stützpunktfestes der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt bietet die Polizei am Sonntag den 17.07.2022 in der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Mit Hilfe der codierten Nummer kann bei einem eventuellen Verlust oder Diebstahl der Eigentümer eines Fahrrades ausfindig gemacht werden.

Die Beamten und Beamtinnen sind an diesem Tag auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Brückengasse zu finden sein. Da erfahrungsgemäß viele Radfahrer das Angebot nutzen möchten, ist für die Teilnahme eine vorherige telefonische Anmeldung zwingend notwendig. Diese kann ab sofort über die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154-63300 erfolgen.

Wichtig zu wissen:

Für einen reibungslosen Ablauf der Aktion und um längeren Wartezeiten vorzubeugen, ist ein vorhandener Eigentumsnachweis und ein Personalausweis bereitzuhalten. Fahrräder mit Carbonrahmen sind leider für die Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell