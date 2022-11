Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sein Rennrad?

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung eines Rennrads im Mümlingweg in Darmstadt hoffen die Ermittler des Kommissariats 43 auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anwohner hatten das herrenlose Velo in einem Gebüsch bemerkt und am 16. August 2022 die Polizei alarmiert. Da sich an dem Rad ein durchtrenntes Spiralschloss befand, gehen die Ermittler davon aus, dass es gestohlen wurde. Bisherige Ermittlungen zu dessen Herkunft verliefen jedoch noch ohne Erfolg, weshalb mit einer Aufnahme des Rades jetzt öffentlich nach den rechtmäßigen Besitzern gesucht wird. Wer erkennt das Rennrad wieder oder hat Hinweise zu dessen Herkunft? Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell