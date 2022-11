Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Lampertheim - Am Freitagmorgen, den 25.11.2022 zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, kam es in der Römerstraße/ Kaiserstraße in 68623 Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer soll beim Ein/- Ausparken in/aus einer Parklücke ein anderes ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug beschädigt haben. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug und dem Fahrer gibt es noch keine Informationen. Der entstandene Sachschaden kann auf circa 1000,00 Euro geschätzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel. : 06206 / 9440126 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation Lampertheim-Viernheim Florianstraße 2 68623 Lampertheim Telefon: 06206 / 9440126 SB. Mütsch, PK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell