Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betriebsgelände von Kriminellen heimgesucht

Täter brechen Container auf und machen Beute

Darmstadt (ots)

Auf einem Betriebsgelände in der Bismarckstraße hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (26.11.), 4.30 Uhr und Sonntag (27.11.), 17.15 Uhr, nichts Gutes im Sinn. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Kriminellen die Umzäunung, brachen dort mehrere Container auf und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl Werkzeuge sowie mehrere Tonnen Kupfer. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Für den Abtransport der Beute nutzen die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell