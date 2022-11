Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Werkstatt

Täter steigen über Fenster ein

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (26.11.) eine Werkstatt mit Laborräumen in der Hilpertstraße heimgesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, das sie nach Wertvollem durchsuchten. Ob die ungebetenen Besucher fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Die Tatzeit wird gegen 23.45 Uhr eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

