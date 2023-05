Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Pkw überschlägt sich auf der Bundesstraße 317 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 06.05.2023, kurz nach 15.00 Uhr, die Bundesstraße 317 von Brombach kommend in Richtung Steinen, als er in einer lang gezogenen Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Eine entgegenkommende 34-jährige Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß verhindern, indem sie äußerst rechts fuhr und stark abbremste. Der 22-Jährige erkannte wohl die Situation und lenkte seinen Pkw nach rechts. Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Wiesengelände überschlug sich der Pkw und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die Feuerwehr musste den 22-Jährigen aus seinem Pkw bergen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in die Uni-Klinik nach Freiburg. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

