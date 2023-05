POL-FR: Elzach-Landkreis Emmendingen: Bargeld in Höhe von 865 Euro aus einer Handtasche entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Freitag, 05.05.2023 und am Samstag, 06.05.2023, wurden bei der Polizei bislang drei Trickdiebstähle angezeigt. Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, wurde einem 55 Jahre alten Mann im Bereich des Rathausplatzes dessen Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. In der Geldbörse befanden sich unter anderem 200 Euro Bargeld. Auch am Freitag, kurz vor 19.00 Uhr, wurde einer 24 Jahre alten Frau deren ...

mehr