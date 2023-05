Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Trickdiebe unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.05.2023 und am Samstag, 06.05.2023, wurden bei der Polizei bislang drei Trickdiebstähle angezeigt. Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, wurde einem 55 Jahre alten Mann im Bereich des Rathausplatzes dessen Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen. In der Geldbörse befanden sich unter anderem 200 Euro Bargeld. Auch am Freitag, kurz vor 19.00 Uhr, wurde einer 24 Jahre alten Frau deren Geldbörse aus der Handtasche gezogen. Während dem Einkauf in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen stellte sie ihre Handtasche kurz auf den Boden ab. Die Geldbörse konnte wieder aufgefunden werden. Es fehlte lediglich das Bargeld aus der Geldbörse. Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, verwickelte ein Unbekannter in der Hauptstraße, im Bereich der Bushaltestelle Marktstraße, ein 78 Jahre alte Frau in ein Gespräch, da man einen Bekannten in einem Haus suchen würde. Dabei zog der Unbekannte unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der alten Dame.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell