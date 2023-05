POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken Auto gefahren - Widerstand geleistet

Freiburg (ots) - Leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer am Samstag, 06.05.2023, gg. 15:35 Uhr, in Bernau auf der L 149. Von Präg in Richtung Bernau fahrend, kam er mutmaßlich durch einen individuellen Fahrfehler nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem ...

mehr