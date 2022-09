Saxler (ots) - Am 21.09.2022 gegen 19:08 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße 14 im Bereich von Saxler. Hier mißachtete sie an einer Einmündung die Vorfahrt eines 60-jährigen Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß der der Fahrzeuge kam. Der Radfahrer stürzte und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand nicht ...

