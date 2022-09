POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Gerolstein (ots) - Am 21.09.2022 gegen 19:00 Uhr gerieten mehrere Personen im Bereich des Kyllwegs miteinander zunächst in einen verbalen Streit, welcher derart ausuferte, dass ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann eine junge Frau in ehrverletzter Art und Weise beleidigte. Der 20-jährige Bekannte der jungen Frau, wollte den 44-Jährigen im Anschluss zur Rede stellen, was in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, ...

