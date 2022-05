POL-AC: Unfall mit zwei Verletzten: Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Polizei Aachen

Am vergangenen Samstagmorgen (14.05.2022, 8.30 Uhr) kam es auf der Aachener Straße zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 22-Jähriger, der in Fahrtrichtung Eschweiler unterwegs war, kam mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte zunächst den Wagen eines 47-jährigen Fahrers aus Eschweiler, wie mehrere Zeugen berichten. Beide Fahrer verloren anschließend die Kontrolle über die Fahrzeuge und stießen gegen mehrere geparkte Pkw. Die zwei Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

