Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Handtaschenraub in Neubrandenburg, Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am Dienstag dem 06.12.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in der Pfaffenstraße in Neubrandenburg zum Raub einer Handtasche. Die 75- jährige, deutsche Geschädigte befand sich in der Pfaffenstraße auf Höhe des Schauspielhauses als ein männlicher Tatverdächtiger sich auf einem Fahrrad der Geschädigten von hinten näherte. Der Tatverdächtige entriss der Geschädigten die Handtasche und flüchtete in Richtung Wall. Die Geschädigte blieb unverletzt. Der männliche Tatverdächtige trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke mit einem Aufdruck. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seiner Ergreifung. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche sich zum Tatzeitpunkt im Bereich Pfaffenstraße oder Stadtwall aufgehalten haben und Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0395/55825224 oder über die Internetwache www.polizei-mvnet.de zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

