POL-PDNW: "Verschwundener" PKW

Am 19.11.2022 um 13:40 Uhr teilte ein 58-Jähriger aus Worms hiesiger Dienststelle telefonisch mit, dass er seinen in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. abgestellten PKW nicht mehr auffinden würde. Der Wormser ging zunächst davon aus, dass sein PKW möglicherweise entwendet wurde. Nach einer kurzen Absuche des Nahbereichs durch die Beamten konnte der PKW des Mannes in einer 150 Meter entfernten Seitenstraße aufgefunden werden. Gründe, wieso der PKW-Besitzer sein Fahrzeug nicht selbstständig auffinden konnte, konnten nicht festgestellt werden. Der 58-Jährige konnte nun glücklich und zufrieden die Heimreise antreten.

