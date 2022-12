Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Demonstrationsgeschehen im Bereich Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 05.12.2022 fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 14 sogenannte Montagsdemonstrationen statt, die alle ohne Störungen verliefen. An den Versammlungen und Aufzügen nahmen ca. 901 Personen teil. Die Themen, mit denen sich die Teilnehmer befassten, waren u.a. die Coronapolitik der Bundesregierung, die Energiekriese und der Krieg in der Ukraine. Neubrandenburg - 150 Neustrelitz - 100 Malchow - 35 Waren - 200 Röbel - 41 Anklam - 20 Greifswald 1 - 70 Greifswald 2 - 39 Pasewalk - 65 Penkun - 6 Stralsund - 50 Bergen - 30 Barth - 35 Grimmen - 60 Marco Sellke, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell