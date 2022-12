Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots)

In der Nacht vom 03. zum 04.12.2022 ereignete sich auf der Landesstraße 28 in der Ortschaft Gegensee ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Deutsche leichtverletzt wurde. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die junge Fahrzeugführerin mit ihrem Renault Clio kurz vor 23:00 Uhr die L28 aus Richtung Hintersee, als sie offenbar einer Katze auswich. Dadurch verlor die Renault-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Zaun. Die 20-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden am Pkw sowie Zaun wird auf zurzeit auf etwa 2.000,- EUR geschätzt. Stefanie Peter Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell