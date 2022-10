POL-PDWO: Diebstähle von Katalysatoren

Worms (ots) - Am Freitag, den 14.10.2022 gegen 23:58 Uhr, kam es in der Renzstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem der/ die Fahrer/- in ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigte und anschließend die Unfallörtlichkeit etwa 100 Meter weiter in Richtung Gaustraße verließ. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten Personen am Fahrzeug angetroffen werden. Da die Fahrereigenschaft jedoch nicht ...

